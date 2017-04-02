اجتمع اللواء مصطفى النمر، مدير تأمين الاسكندرية، بمأمورى أقسام الواجبة، فى مديرية تأمين الإسكندرية.

وأكد النمر على ضرورة تكثيف التواجد التأمينى الفعال و شدة اليقظة و التوعية بالظروف الامنية الراهنة، وحسن التسنةل مع المواطنين بصفة سنةة و على المترددين على الأقسام بصفة خاصة و المحافظة على كافة حقوق المحجوزين بديوان الأقسام و العمل على حل مشاكل المواطنين.



اجتماع مدير امن الاسكندرية (1)

اجتماع مدير امن الاسكندرية (2)

المصدر : مصر ناين