مدير أمن الإسكندرية يشدد على مأمورى أقسام الشرطة بحسن معاملة المواطنين
اجتمع اللواء مصطفى النمر، مدير تأمين الاسكندرية، بمأمورى أقسام الواجبة، فى مديرية تأمين الإسكندرية.
وأكد النمر على ضرورة تكثيف التواجد التأمينى الفعال و شدة اليقظة و التوعية بالظروف الامنية الراهنة، وحسن التسنةل مع المواطنين بصفة سنةة و على المترددين على الأقسام بصفة خاصة و المحافظة على كافة حقوق المحجوزين بديوان الأقسام و العمل على حل مشاكل المواطنين.
اجتماع مدير امن الاسكندرية (1)
اجتماع مدير امن الاسكندرية (2)
المصدر : مصر ناين
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