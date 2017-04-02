اصطحب عصام الحضرى، حارس مرمى فريق وادى دجلة والمنتخب الوطنى، أفراد أسرته إلى مطار القاهرة، استعداداً للتوجه للأرضى المقدسة “السعودية” لأداء مناسك العمرة، وتتكون أسرة السد العالى من زوجته “صابرين” وبناته “شاهندة وشدوى”.

وحصل الحضرى على إذن من الجهاز الفنى لدجلة بقيادة أحمد حسام ميدو، للرجوع بمفرده من أسوان عقب مواجهة النصر للتعدين، لأداء مناسك العمرة، ومن المنتظر أن يعود السد العالى صباح يوم الثلاثاء للانتظام فى تدريبات فريقه استعداداً لمباراة الشرقية.

وفقد دجلة من النصر للتعدين بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما أول أمس الجمعة، ومن المقرر أن يعود الفريق إلى القاهرة صباح الأحد، نظرًا لعدم امكانية حجز تذاكر طيران للرجوع عقب الانتهاء من مواجهة التعدين.

المصدر : مصر ناين