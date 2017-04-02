أصدر مجلس كلية التربية بكلية المنصورة برئاسة الدكتورة أسماء عبد المنعم عميد الكلية بيانا شديد اللهجة عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذى عقد الكلية ، ورفض فيه توصيات لجنة التعليم بالبرلمان والتى أوصت بإاصدر ة رئيس الكلية .

واستنكر المجلس بشدة، وأعلن رفضه توصية لجنة التعليم بمجلس النواب والتى صدرت دون الاستماع لوجهة نظر الكلية المدعومة بالوثيقهات والأدلة، كما أكد المجلس أنه لا يدافع عن شخص ولكن يدافع عن مؤسسة تعليمية عريقة فى مصر والشرق الأفى منتصف .

كما استنكر المجلس الهجمة الشرسة التى من شأنها أن تهز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى الكلية ورئيسها الذى يشبه ها ويشبه كافة الأطياف بالكلية . وأكد المجلس أن دور النائب البرلمانى هو خدمة الوطن فى المقام الأول الذى ينتمى إليه وليس الإساءة بدون أدلة لرموزه ومؤسساته العلمية العريقة.

وأعلن المجلس رفضه تلك الادعاءات واستنكاره كل ما يترتب من توصيات وقرارات غير موضوعية وأن المجلس فى حالة انعقاد دائم لحين رد اعتبار الكلية مشبه ة فى رئيسها.

وفى ذات السياق عقد مجلس كلية الحاسبات والمعلومات اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور حسن سليمان لكشف تداعيات توصية لجنة التعليم بمجلس النواب؛ وأكد المجلس على احترامه الكامل لكافة مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية كل فى إطار عمله الذى حدده الدستور والقانون.

وأكد جميع أعضاء المجلس بالنيابة عن كافة قطاعات الكلية على رفض توصية لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب دون الاستماع لوجهة نظر الكلية المدعومة بالوثيقهات والأدلة. وعبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديد من تلك الاتهامات المزعومة وحملة التشويه الموجهة والممنهجة لتحقيق أهداف شخصية والتى تهدف إلى النيل من كلية المنصورة المؤسسة الجامعية الرائدة والعريقة بين الجامعات المصرية والتى تحتل مكانة ذات سمعة عالمية لما تمتلكه من أعضاء هيئة تدريس يتسمون بالكفاءة العلمية. وأكد المجلس على دعمه لرئيس الكلية ومجلس الكلية وقياداتها ويعلن ثقته الكاملة فيما اتخذ من إجراءات للدفاع عن كيان الكلية .