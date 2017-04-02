التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى، السبت، أمين سنة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركندو والوفد المرافق له.

كما التقى رئيس “التحالف الوطني” العراقى عمار الحكيم مع باركندو، بحضور وزير النفط العراقى جبار اللعيبى، وكشف الحكيم مع أمين سنة أوبك التحديات التى تواجه أسعار النفط عالميا وإمكانية تجديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار، مؤكدا أهمية مراعاة الواقع العراقى الاقتصادى فى ظل الحرب على الإرهاب ونفقاتها واتفاق خفض الإنتاج.

واصدر الحكيم، إن العراق كان ولا يزال من الداعمين لاستقرار أسعار النفط والتزم بتخفيض الإنتاج لدعم الأسعار لما للاتفاقية من فائدة للجميع، مؤكدا أهمية أن تستعيد منظمة أوبك دورها فى سوق الذهب الأسود وأن تواصل التنسيق سواء مع المنتجين داخلها أو مع المنتجين من خارجها فليس من المعقول أن تتحمل أوبك لوحدها إعادة التوازن لأسعار النفط.

وأكد الحكيم، ضرورة العمل على إعادة الأسعار إلى وضع يمكن الدول المنتجة من الحفاظ على واقعها الاقتصادي، مشيرا إلى مكانة العراق النفطية والاستكشافات والأرقام الجديدة لاحتياطياته النفطية.

وأظهر أن النظام العراقية تعمل على تنشيط الاقتصاد عبر تنويعه والتحول عن اقتصاد الدولة الريعية، قائلا “لكن هذا الخطوات تحتاج إلى وقت كى تؤتى ثمارها وتتطلب حفظ حقوق العراق فى السوق النفطية“.

المصدر : مصر ناين