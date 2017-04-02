كشف أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى عن المفضلين فى حياته والذين يرتبط بهم سواء فى مجال الكرة أو التمثيل والغناء.

اصدر كوكا عبر برنامج “القاهرة أبو ظبى” والذى يذاع على قناة أون سبورت” أفضل مشبه بالنسبة لى هو أحمد حلمى، وهو شخصية محترمة ومش متكبر وانا شخصيا ما اعرفوش، أافضل مشبه ة منة شلبى والنجمة الجديدة ياسمين صبرى”.

أضاف، “عمرو دياب أفضل مغنى فى العالم العربى وهو الافضل بالنسبالى وبالنسبة لاخواتى أيضاً.. والطبق المفضل ليا من أمى هو الكشرى او الحمام او كفتة الرز او الفتة ودي مش بتتعوض في أي بلد اوروبية”.

شوف كوكا ” أعشق البلاى ستيشن وممكن ما انامش لو حد كسبنى فيها وافضل الاعبه لحد ما اكسبه الى أن الننى لو كسبنى ماتش ممكن ما يلعبنيش لانه عارف انه هيتبهدل.. واكتر واحد كان بيلعب بلاى ستيشن فى المنتخب هو شريف اكرامى وكان فاكره نفسه عالمى وكسبته واصدر ى هسلمك الراية فى المنتخب وانت كمل”.

وعن أفضل استاد أكد أنه استاد سنتياجو برنابيو و الذهاب اليه حلم يتمنى تحقيقه، وبخصوص أفضل لاعب حاليا هو كريستيانو رونالدو لانى شايف انه مش بس موهبة ده كل يوم بيحاول يبذل مجهود اكتر من الاول وعمره ما اكتفى باللى قدمه، وعن أفضل لاعب عبر التاريخ اصدر ، البرازيلى رونالدو هو افضل مهاجم فى التاريخ ونفسى ابقى زيه هو ابراهيموفيتش وانا بحبه كلاعب وكذلك فان بيرسى بحب اتفرج عليه.

المصدر : مصر ناين