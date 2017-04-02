ألقت المؤسسات التأمينية بقنا، القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، خلال حملة شنتها قوات التأمين بأعداد من مراكز الواجبة.

وكان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا تلقى أخطار يفيد ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق آلية متصنف ة، و2 فرد خرطوش بأعداد من أقسام الواجبة بالمحافظة.

وفى مجال المواد المخدرة تم ضبط ياسر.م 39 سنة، ومقيم مركز نجع حمادى، وبحوزته أعداد 145 قرصا من عقار التامول المخدر ومبالغ مالية وأعداد 3 هواتف المحمولة، تحرر محضر للمتهمين وقررت النيابة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين