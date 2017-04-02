صدمت سيارة مجهولة بناحية مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية موظفا وفرت هاربة بعد إصابته بنزيف وكسور.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ للرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث مركز واجبة المنزلة، من مستشفى المنزلة المركزى، بوصول المدعو أحمد ح ا – س58 سنةل ومقيم دائرة المركز، مصاباً باشتباه كسور متأعدادة ونزيف داخلى بالمخ “ولا يمكن استجوابه” وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى، بالانتاصدر وسؤال نجل عمه محمد ا ا – 53 سنة موظف ومقيم ذات القرية، قرر أنه حال سير المصاب بدراجته اللهيب ية ” بدون لوحات معدنية ” على طريق ( البصراط / المنزلة ) اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة، وقيام الأهالى بنقله للمستشفى جارى الإستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور سماحها بذلك.

وكلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبطها وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6388 /2017 جنح المركز وجارى العرض على النيابة السنةة.