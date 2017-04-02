تعود اليوم الأحد بعثة منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2000 إلى القاهرة بعد احتلال المركز الخامس فى البحر المتفى منتصف التى اختتمت أمس بتونس.

كان منتخب الناشئات قد حصد المركز الخامس بعد الفوز على تركيا 2/1 بالأشواط بعد التعادل 17 /17 فى النقاط .

وتضم قائمة اللاعبات فى بطولة البحر المتفى منتصف لكرة اليد كلاً من آية طارق – سهيلة خالد – فرح أسامة – ياسمين عماد الدين – راندا محمد – سلمى عبد الرزاق – سميرة رفعت – فريدة هانى – داليا عادل – حبيبة حسن – ندا ممدوح – لارا أسامة – ليلة هيثم – خلود خالد – آلاء إسلام – آلاء عبد الحميد.

ترأس بعثة منتحب ناشئات كرة اليد فى بطولة البحر الأبيض المتفى منتصف منى أمين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المصرى.

المصدر : مصر ناين