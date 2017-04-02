تمكنت المؤسسات التأمينية بالمنيا من إلقاء القبض على 5 متهمين هاربين من قضايا جنائية ومطلوب ضبطهم واحضارهم أمام النيابة.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير تأمين المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير الكشف الجنائى، يفيد ضبط 5 متهمين هاربين بينهم متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية خطف ويدعى ” عمرو .ع” ١٩ سنه والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم ١٤١٠٨ جنايات مركز المنيا والقضية ١٧٣٠ لستة ٢٠١٦ جنايات مركز المنيا.

كما تمكنت حملة تأمينية من ضبط ١٦ قطعة سلاح نارى بحوزة متهمين بدون ترخيص وأعداد من الطلقات اللهيب ية، تحرر بها المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين