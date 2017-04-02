استبعد جان لوك ميلينشون مرشح تيار اليسار المتطرف فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، فى فى المقابل ة صحفية أن يطلب من بونوا هامون المرشح الرسمى للحزب الاشتراكى، الذى تفوق عليه فى استطلاعات الرأى الانسحاب من السباق والانضمام له.

وارتفع رصيد ميلينشون السياسى المحنك فى استطلاعات الرأى إلى 16 % خلال الأيام القليلة الماضية . واصدر ميلينشون لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الأسبوعية ” التحدى الذى يواجهنى ليس هو ’توحيد الجناح اليساري’..إنه توحيد الشعب.” وسئل ميلينشون عما إذا كان سيطلب من هامون الانضمام إليه فاصدر “لا.”

وأشار استطلاع لمؤسسة أودوكسا إن مستوى التأييد لميلينشون يبلغ 16 % بفارق نقطة مئوية عن المرشح المحافظ فرانسوا فيون الذى يحتل المركز الثالث بالنسبة للجولة الأولى من الانتخابات التى ستجرى فى 23 إبريل، من ناحية أخرى أظهر استطلاع لمؤسسة(بي.في.ايه) نُشر يوم السبت حصول فيون على 19 % وميلينشون على 15 %.

المصدر : مصر ناين