أكد طارق مصطفى، المدير الفنى السابق للعروبة الإماراتى، أنه غير مقتنع بمستوى جميع الأفارقة بنادى الزمالك بما فيهم النيجيرى ستانلى أوهاوتشى، مضيفاً أنه غير مقتنع أيضاً بمستوى النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الأهلى.

أضاف مصطفى، خلال تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” مع كريم شحاتة، عبر شاشة “االنهار رياضة” أن الأفريقى الوحيد الذى اثبت جدارته وأن بالفعل اللاعب يظهر من أول لمساته، وأن شارك لفترة قصيرة، هو الإفوارى سليمانى كوليبالى، الذى تألق فى 35 دقيقة أمام الداخلية وأحرز هدفين عن طريق “ضربة الرأس”.

وعن سبب تراجع مستوى الزمالك، أرجع طارق مصطفى السبب لكثرة تغيير المدربين وعدم الاستقرار داخل الفريق، مؤكداً أن الابيض قدم أفضل مستوى عندما كان متواجداً فى الجهاز المعاون مع ماركوس باكيتا.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن تجربته مع نادى العروبة الإماراتى، مؤكداً أنه استفاد كثيراً منها وكانت “ناجحة” وحصل على لقب افضل مدرب فى الامارات “مرتين”، مشيراً إلى أنه يرفض العمل فى دورى الدرجة الثانية بمصر ولكن يرحب به فى الإمارات، نظراً لفارق المستوى.

وأختار طارق مصطفى إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة، وحسام حسن المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، كأفضل مدربين فى الدورى المصرى بالوقت الحالى.

المصدر : مصر ناين