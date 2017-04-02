شنت مؤسسات التأمين بقنا، حملة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط المتلاعبين بالأسواق وتجار السوق السوداء بأعداد من مراكز المحافظة.

وكان اللواء صلاح حسان تلقى إخطارا يفيد ضبط محمود.ى 44 سنة صاحب مخزن مواد غذائية، ومقيم بندر قنا لإدارته مخزنا بدون ترخيص، وحيازته 4 أطنان سكر ناقص الوزن واحتكار سلعة وحبسها عن التداول وإخفائها وعدم طرحها للبيع بالأسواق.

كما تم ضبط سيد.م 30 سنة سنةل، ومقيم دشنا لتجميعه 300 كيلو جرام دقيق بلدى مخابز مدعم كليا من قبل الدولة لا عادة البيع بالسوق السوداء، كما تم ضبط 15 قضية متصنف ة أخرى بإجمالى أعداد 18 قضية.

المصدر : مصر ناين