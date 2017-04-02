حضر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الاحتفال الذى أقامه مركز الدولفين لعلاج أطفال التوحد وصعوبات التواصل بالقصير باليوم العالمى للتوحد، بحضور الفنان محمد ثروت والفنانة نادية مصطفى .بدأت الحفل بسماع آيات من القرآن الكريم، ثم السلام الجمهورى، ثم كلمة كمال الدين حسين مدير وصاحب مركز الدولفين لعلاج أطفال التوحد، بمدينة القصير، حيث أكد أن فكرة إنشاء المركز، بعد ما أصيب نجله بالمرض وقرر إنشاء مركز لعلاج أطفال التوحد بمدينة القصير .

وأكد كمال الدين فى كلمته أن المركز يقدم علاج لمرضى التوحد من الأطفال بطرق علمية متميزة، كذلك بالعلاج السلوكى وجلسات العلاج بالأكسجين المضغوط والعلاج بركوب الخيل ثم الجلسات بعلاج التكامل الحسى الذى يتعالج بها أطفال التوحد. وأكد حسين أن المركز بصدد عقد بطولة سباحة لأطفال التوحد بالبحر الأحمر وخاصة مدينة القصير، مؤكدا أن المركز يعد الأكبر على مستوى الشرق الأفى منتصف وأن المركز يستقبل أطفال من الدول العربية.

وخلال الاحتفال قدم اطفال التوحد بمساعدة مساعديهم أغنية أنا بحلم، وقدم الفنان محمد ثروت أغنية “جدو على” مع أطفال التوحد فى منتصف اندماج ومشاركة كبيرة من الحضور.

واصدر الفنان محمد ثروت، إنه أول مرة تكون لديه الرغبة الشديدة للمشاركة فى اليوم العالمى للتوحد، مطالبا الجميع بمساعدة اطفال التوحد للخروج مما هم فيه. كما قدمت الفنانه نادية مصطفى أغنية لأطفال التوحد فى منتصف مشاركة كبيرة أيضا من الحضور وعبرت عن فرحتها الكبيرة للمشاركة فى احتفال اليوم العالمى للتوحد .

وخلال كلمته تقدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالشكر للقائمين على الحفل كما تقدم بالشكر للفنان محمد ثروت ونادية مصطفى وأكد المحافظ أن فى الخطة السياحية المقبلة ستكون مدينة القصير على قائمة المدن السياحية العلاجية، وفى نهاية الحفل قدم كمال حسين مدير مركز دولفين درع المركز لمحافظ البحر الأحمر وللواء يوسف الشوف رئيس مدينة القصير، والفنان محمد ثروت والفنانة نادية مصطفى وكذلك أعداد من أبناء مدينة القصير .