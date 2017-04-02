تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، استشكالين قدمهما هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ويطالبان بوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى.

واختصم الإشكالين رقمى 36286 / 36287 لسنة 71 ق وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى.

وجاء فى أسباب الاستشكالين أن الحكم الصادر باطل، حيث قرر وقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة بالوزير بصفة او الجهة الإدارية بهذه الإجراءات، فالاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية سنةلة فى ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، وهذه الشخصية الاعتبارية هى التى دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزارى التى دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما، وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أى إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها كما يحضر من الاتحاد الدولى لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهى النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، طبقا للإجراءات التى أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.

المصدر : مصر ناين