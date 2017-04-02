تم توجيه اللوم جزئيا إلى الارتفاع الحاد فى الوفيات الأمريكية للمشاة على الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الذكية أثناء القيادة أو عبور الطريق، وتقدر جمعية سلامة الطرق فى الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك 6000 حالة وفاة للمشاة فى سنة 2016، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 20 سنةا.

وفى السنوات الست الأخيرة، نمت الوفيات بمعدل أربعة أضعاف ل حركة المرور، ويقول التقرير إن هناك أعدادا من العوامل التى يمكن إلقاء اللوم عليها، بما فى ذلك استخدام الهاتف المحمول.

وأضاف التقرير أن الأمر الذى ساهم فى زيادة وفيات المشاة هو الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية من قبل الأفراد على الطرق، إذ يمكن أن يكون مصدرا هاما للتشتيت لكل من السائقين والمشاة.

ووفقا لموقع BBC البريطانى، فيستند التقرير إلى بيانات تم جمعها من جميع الولايات خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2016، واصدر ت الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث فى المملكة المتحدة إنها ترى أيضا أن الهواتف المحمولة تشتت بشكل خطير.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المدن فى جميع أنحاء العالم تتخذ تدابير لمواجهة قضية انتشار استخدام الهاتف الذكى على الطرق، شبه تزويد الشوارع بأضواء حمراء وخضراء فى الأرض لتحذير الأشخاص الذين ينظرون باستمرار إلى هواتفهم الذكية.

المصدر : مصر ناين