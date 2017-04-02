طرحت الشركة المنتجة لفيلم توم كروز وراسل كرو The Mummy بوستر الفيلم وهو العمل الذى يشارك فى بطولته الجزائرية صوفيا بوتلا وأنابيل واليس وجيك جونسون، وكورتنى بى فانس والتونسى مروان كنزارى، وهو البوستر المرعب، حيث تظهر على البوستر صوفيا بعينين ثاقبتين وبحدقتين.



The Mummy بوستر



The Mummy بوستر

الفيلم تدور أحداثه عن ملكة قديمة ظلمت ودفنت فى سرداب بأعماق صحراء، حيث تستيقظ تلك الملكة وتعود من جديد فى عصرنا الحالى لتنتقم بعد الآف السنين. الفيلم من المفترض أن يعرض 9 يونيو المقبل فى 22 دولة حول العالم، وهو العمل الذى ينتمى لصنف ية أفلام الرعب.





المصدر : مصر ناين