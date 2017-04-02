أنهى فريق طنطا بقيادة خالد عيد المدير الفنى، استعداداته لمباراة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الثالثة من عصر اليوم باستاد الإسكندرية.

وشهدت قائمة أبناء السيد البدوى مفاجآت بالجملة من جانب الجهاز الفنى وذلك بعد دخول محمد جودة مهاجم الفريق والذى يدخل قائمة الفريق لأول مرة منذ إصابته فى نهاية الدور الأول من بطولة الدورى بشرخ فى كف القدم بالإضافة لدخول محمد خفاجى صانع ألعاب الفريق للقائمة الرئيسية للفريق إلى جانب الاستعانة بعمرو السعداوى ناشئ الأهلى لأول مرة فى قائمة الفريق الطنطاوى منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة فى يناير الماضى.

وحسب مصادر داخل الجهاز الفنى لفريق طنطا فإن هناك اتجاهًا قويًا داخل الجهاز الفنى لطنطا فى الدفع بالسعداوي منذ بداية المباراة وذلك بعد تألق اللاعب فى تدريبات الفريق منذ الرجوع من بطولة أفريقيا للشباب والتى أقيمت بزامبيا .

واستقر عيد على اختيار 20 لاعب للسفر للإسكندرية وهم إسلام طارق، محمد شريف، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، محمد شريف، محمود شاكر عبد الفتاح، عمرو السعداوى، هانى عادل، رضا العزب، ، محمود غالى، محمد فوزى، محمد جابر، محمد مرسى، جوزيف بيسه، جوزيف بيسه، مصطفى أمين، حسين حلمى، محمدجودة، دينيس تيتيه، عمر بسام، محمد خفاجى.

المصدر : مصر ناين