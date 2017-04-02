لقى 3 من رجال التأمين، على الأقل مصرعهم وأصيب 6 أطفال، فى تفجير سيارة مفخخة فى ولاية خوست شرقى أفغانستان.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد مبارز زدران قوله إن الهجوم استهدف عناصر التأمين خلال تسوقهم فى سوق محلية فى منطقة دفامندا، مشيرا إلى أن الواجبة سارعت لتطويق منطقة الحادث واتخاذ جميع التدابير التأمينية اللازمة.

وكان ما لا يقل عن عشرة متمردين قد لقوا مصرعهم فى غارة جوية شنت فى إقليم اوروزجان جنوب افغانسان فيما اصدر ت وزارة الدفاع الأفغانية إن الغارة الجوية نفذت بالقرب من تارينكوت عاصمة المقاطعة واستهدفت مجموعة من المتمردين.

المصدر : مصر ناين