أقدم سنةل على الانتحار بقرية أولاد عمرو بمحافظة قنا، اليوم الأحد، لمروره بحالة نفسية سيئة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا السنة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، إخطارا من العميد محمد هندى، مدير المباحث، بمصرع م.ح 33 سنة ، بعد أن أقدم على الانتحار لمروره بحالة نفسية، انتقلت سيارة إسعاف، ونقله إلى مستشفى قنا السنة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين