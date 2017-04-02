حصل “اليوم السابع” على أسماء المصابين فى حادث تصادم قطار رقم 780 النوم السياحى القادم من أسوان ومتجه إلى القاهرة، مع سيارة نقل أثناء عبور مزلقان قرية أبنود، صباح اليوم، وأسفر عن مصرع 3 وإصابة شخصين.

وجاءت أسماء المتوفين “محمد يونس عبادى 69 سنة، ومحمد على 50 سنة سنةل، و سعد عبد المعين أحمد،40 سنة سنةل”، وإصابة كلا من “بركات عبد الظاهر محمد 52 سنة سنةل، محمد أحمد محمد عبد العظيم 55 سنة سنةل”، تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين