تمكن ضباط جوازات السفر بالمنصورة من ضبط سنةل أثناء استخراجه جواز سفر على الرغم من حصوله على آخر السنة الماضى.

وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بضبط المدعو محمد م م – 26 سنة سنةل، ومقيم دائرة مركز تمى الأمديد، يحمل جواز سفر صادر بتاريخ 3/2/2015 حال حضوره لقسم جوازات المنصورة لاستخراج جواز سفر آخر.

وبالكشف عليه تبين سابقة استخراجه جواز سفر آخر بتاريخ 13/1/2016 من قسم جوازات ميت غمر بذات البيانات ومثبت عليه صورة لشخص آخر؛ وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتم التحفظ على الأوراق على ذمة تصرفات النيابة السنةة، وأُعيد قيد المحضر برقم 4531/ 2017 جنح قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين