يستعد خلال الفترة المقبلة فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أيمن صلاح إلى خوض لقاء السوبر الأفريقى المقرر له يوم 12 أبريل المقبل فى منتصف صعوبات كبيرة وضع فيها الفريق الأبيض.

ويرصد “اليوم السابع” 3 طرق تٌعيد لفريق القلعة البيضاء هيبته قبل خوض لقاء السوبر بالمغرب وهى كالآتى:

1- نسيان أحزان الخسارة أمام سبورتنج فى “الدورى والكأس”

يجب على لاعبى فريق كرة اليد بنادى الزمالك نسيان أحزان الخروج المبكر من كأس مصر فى دور الثمانية أمام سبورتنج وتلقى الخسارة من نفس الفريق فى دورى المحترفين، الى أن لا يتأثر اللاعبون نفسيًا بالخسارتين فى لقاء السوبر.

2- عدم الخوف من مواجهة المتصدر

كما أنه على لاعبى فريق كرة اليد بالزمالك أن يبتعدوا عن هيبة مواجهة المتصدر للدورى “الأهلى”، والتفكير فى الفوز فقط لإسعاد الجماهير البيضاء الحزينة على فريق اليد الذى يعد صاحب السعادة الأول لدى جماهيره.

3- تطبيق تعليمات الجهاز الفنى

كما أنه على لاعبى الفريق الأبيض تطبيق تعليمات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنرال أيمن صلاح الذى يمتلك إمكانيات وروح الفوز، وعدم الإستسلام للتراجع الذى يشهده الفريق هذا الموسم، من أجل تحقيق هدف وحلم الجماهير بالوصول إلى كأس العالم للأندية.

المصدر : مصر ناين