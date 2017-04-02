الأمن العام يضبط هارب من الإعدام بحوزته أسلحة وذخيرة بسوهاج
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قطاع التأمين السنة بضبط كافة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط حائزى الأسلحة اللهيب ية والذخائر بدون ترخيص .
تمكنت مجموعات العمل المشكلة من قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة الكشف الجنائى بتأمين سوهاج من ضبط عاطل محكوم عليه فى 3 قضايا “قتل عمد – إتلاف وإحراز سلاح – شروع فى قتل” ومحكوم عليه بالإعدام والسجن لمدة 35 سنةا وعثر بحوزته على “بندقية آلية – و103 طلقات لذات العيار – 5 خزينة “.
المصدر : مصر ناين
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