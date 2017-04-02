وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قطاع التأمين السنة بضبط كافة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط حائزى الأسلحة اللهيب ية والذخائر بدون ترخيص .

تمكنت مجموعات العمل المشكلة من قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة الكشف الجنائى بتأمين سوهاج من ضبط عاطل محكوم عليه فى 3 قضايا “قتل عمد – إتلاف وإحراز سلاح – شروع فى قتل” ومحكوم عليه بالإعدام والسجن لمدة 35 سنةا وعثر بحوزته على “بندقية آلية – و103 طلقات لذات العيار – 5 خزينة “.

المصدر : مصر ناين