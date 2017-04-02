تمكنت المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين سوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات والتى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بالإشتراك مع العميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع التأمين السنة من ضبط ياسر ا. ا . م 45 سنة سنةل ويقيم ناحية الجلاوية دائرة مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج وبحوزتة 2 بندقية خرطوش، وبندقية آلية و”25 طلقة ” طلقة آلى و”10″ طلقات خرطوش.

وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للسلاح والذخائر بقصد الدفاع وجار تحرر المحضر والعرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين