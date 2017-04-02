كشفت تحريات مؤسسات التأمين بقنا، أن المزلقان الذى شهد وقوع حادث، تصادم سيارة ربع نقل بقطار عند مزلقان أبنود الشوف لمدينة قنا، وادى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، أنه مزلقان غير شرعى، وتم نقل الجثث إلى مستشفى قفط التعليمى والمصابين إلى مستشفى قنا السنة.

ودلت التحريات: “أن السيارة أثناء عبورها المزلقان، تصادف مرور القطار رقم 780 النوم السياحى القادم من أسوان ومتجه إلى القاهرة، مع سيارة نقل، وأن المزلقان الذى وقع به الحادث، يوجد فى أحد القرى النائية، وغير مدرج ضمن مزلقانات السكة الحديد”.

وكان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا قد تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارة ربع نقل بقطار بمزلقان أبنود أثناء عبور السيارة النقل، ونتج عنها وفاة 3 وإصابة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفيات قنا.

المصدر : مصر ناين