شارك عشرات الأشخاص، السبت، فى مسيرة احتفالية بكذبة أبريل فى نيويورك مرتدين أقنعة تشبه وجه دونالد ترامب، وساروا خلف دمية بشكل الرئيس الأمريكى أجلسوها على مرحاض.

واصدر ت جودى (55 سنةا) لوكالة فرانس برس رافضة كشف اسم عائلتها، إن “هذا السنة ارتدى طابعاً خاصاً جداً، ولم يكن ممكناً أن ندعه يمرّ من دون أن نفعل شيئاً، لهذا نحن هنا”، موضحة أنها ساعدت فى تنظيم المسيرة.

وأضافت “علينا اغتنام كل فرصة متاحة لنا لإظهار مشاعرنا إزاء الأحمق فى البيت الأبيض، ومشى المشاركون فى المسيرة، وقد ارتدى كثيرون منهم أقنعة تشبه وجه قطب العقارات الذى انتُخب رئيسا، خلف دمية بشكل ترامب تجلس على مرحاض وتم تسييرها على عربة تحمل العلمين الأمريكى والروسى.

وما يميّز النسخة الثانية والثلاثين من هذه المسيرة هى أنها حصلت بالفعل. فالنُسخ الـ31 السابقة لم تكن سوى كذبة رغم الإعلان عنها وعن مكان تنظيمها وتوقيتها، واصدر جوى سكاغز منظم المسيرة لوكالة فرانس برس “ترامب انتُخب ملكاً للحمقى هذا السنة… بالإجماع“.

المصدر : مصر ناين