شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، السبت، معارك وحروباً ناعمة بأسلحة من صنف ٍ خاص، وهى وسائد بيضاء محشوّة بالريش، وذلك بمناسبة “اليوم العالمى لحرب الوسائد“.

واحتشد آلاف المشاركين – وأغلبهم من الشباب فى مانهاتن، فى إطار الفعالية التى جرى تنظيمها عبر منصات فى وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى مدى نحو ساعة، واصل المحاربون ضرب بعضهم بعضاً بوسائد من أحجام مختلفة، فيما تناثر الريش المتطاير بعد أن تمزقت الوسائد.



سيدتان تصارعان بعضهما فى حرب الوسائد



شاب يمسك فى يده وسادة للمشاركة فى حرب الوسائد



شابان يقاتلان بعضهما بالوسائد



شابان يقاتلون بعضهما بالوسائد



فتاتان تستخدمان الوسائد البيضاء فى حرب الوسائد بنيويورك



أطفال يشاركون فى حرب الوسائد بنيويورك



جانب من حرب الوسائد فى أمريكا



جانب من حرب الوسائد



حرب الوسائد فى أمريكا





المصدر : مصر ناين