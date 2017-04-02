تمكنت الإدارة السنةة لواجبة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى باب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لواجبة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل “مستحضرات تجميل وعطور” والخالية من أى وثيقهات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 568 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين