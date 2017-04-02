يستكمل النجم عمرو يوسف تصوير أعداد من مشوفه فى مسلسل “نقطة ومن أول السطر” فى مصر الجديدة، اليوم ويستمر فيه لعدة أيام قبل أن ينتقل المخرج إسلام خيرى للتصوير فى مكان آخر.

“نقطة ومن أول السطر” بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربينى، وريم مصطفى، ودلال عبد العزيز، ونهى عابدين، وأحمد بدير، وخالد كمال، وعلى الطيب، ودعاء حجازى وأعداد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقى وإخراج إسلام خيرى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح وإيهاب بهجت المنتج التنفيذى، ومحمد سيد وأحمد يوسف منتجان فنيان.

وتدور أحداث المسلسل حول دكتور تجميل ويجسده عمرو يوسف ويتعرض لحادث تفقده الذاكرة، ومن المقرر أن يشارك العمل فى السباق الرمضانى المقبل.

المصدر : مصر ناين