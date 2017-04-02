يستأنف فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته اليوم الأحد فى تمام الثالثة عصرًا بنادى المصانع الحربية استعدادًا لمواجهة بتروجت والمقرر لها 11 أبريل باستاد السويس.

وكان مختار مختار قد منح فريقه 24 ساعة راحة سلبية أمس السبت بعد مباراة أسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ضمن مواجهات الجولة 23 للدورى.

ومن المقرر أن يلعب الإنتاج الحربى مباراة ودية مع فريق إف سى مصرغدًا الاثنين فى تمام الثالثة عصرًا استعدادًا لمواجهة الفريق البترولى.

المصدر : مصر ناين