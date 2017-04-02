أعلن رئيس وزراء النظام التونسية يوسف الشوف، الحرب على مافيا الفساد الكبرى بالبلاد، عازمًا على تسريح أصحابها بأساليب مريبة.

واصدر ت مصادر مقربة من رئيس النظام التونسية، أنه انتهى من تجميع قاعدة البيانات المتعلقة بشبكات الفساد الكبرى فى البلاد، والوقوف على مدى تشعبها وتعقيدها.

وأشارت المصادر، وفقًا لوسائل إعلام تونسية، أن “الشوف”، أمر بالانطلاق الفعلى فى الإطاحة بهذه الشبكات وعرضها على القضاء فى أقرب وقت.

وأظهر ت المصادر، أن شبكات الفساد فى تونس تضم أعدادًا من كبار المهربين وزعماء شبكات “غسيل الأموال” المرتبطين بجماعات إرهابية فى تونس والخارج، كاشفة عن أن التحريات الأولية أثبتت تورط مسئولين فى مختلف مؤسسات الدولة مع مافيا الفساد الكبرى واستغلال مؤسسات الدولة لخدمتهم.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية الإطاحة بشبكات الفساد الكبرى سوف تطال مؤسسات محسوبة على الإعلام التى شبه ت أذرع بعض بارونات الفساد خلال السنوات الماضية، حيث تم توظيفها للاعتداء على الأشخاص والمؤسسات بهدف الترهيب والابتزاز بغاية تحصيل منافع لباعثى هذه المؤسسات من الفاسدين، الأمر الذى ورطها فى جرائم مهنية وأخلاقية كبرى على امتداد السنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر، أن رئيس النظام التونسية سيأمر خلال الأيام المقبلة بإعادة قام بفتح ملفات فساد كبرى سبق وأن أغلقت وتم التستر عنها وتسريح أصحابها بأساليب مريبة، وهو ما كرس ظاهرة الإفلات من العقاب التى كانت قد أصبحت من أهم الانتقادات الموجهة للشوف نظرًا لما بات يستشعره الجميع من استضعاف للدولة والتطاول على مؤسساتها من قبل زعماء عصابات الفساد فى المنابر الإعلامية.

كما ستشمل الملاحقة القضائية جميع الأذرع القانونية والسياسية، التى سبق وشبه ت مظلة للفاسدين فى المقابل حصد مغانم كبيرة من شبكات الفساد المخترقة للدولة.

وأكدت المصادر أن “الشوف” حصل على تعهد من أعداد من الأطراف السياسية بدعمه فى الحرب الحقيقية على الفساد، فضلاً عن ضوء أخضر فى هذا الشأن أطلقته رئاسة الجمهورية التونسية.

فى السياق نفسه، أكدت مصادر أن رئيس النظام قد تخطى جميع العوائق التشريعية والسياسية لمحاربة الفساد الذى أصبحت خارطته أكثر وضوحًا الآن. فضلاً عن حتمية استجابة النظام التونسية لضغوط أعداد من القوى الغربية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة بضرورة وضع خطة متكاملة للحرب على الفساد وتطويق مؤشراته وذلك كواجب أساسى للدعم والمساعدة، الأمر الذى جعل مؤسسة الرئاسة تضغط هى الأخرى لتسريع خطوات مكافحة الفساد وتنفيذ تعهدات يوسف الشوف، التى نال بمقتضاها ثقة مجلس نواب الشعب.

المصدر : مصر ناين