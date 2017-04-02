شنت المؤسسات التأمينية والتنفيذية ببورسعيد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع عاطف السادات “طرح البحر” فى نطاق حى العرب اليوم السبت وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان. محافظ بورسعيد واللواء زكى صلاح مدير تأمين بورسعيد بتكثيف حملات إزالة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنيين والسيارات وتشوة المظهر الجمالى للشارع.

واصدر ت المحافظة فى بيان لها أنه قد قامت واجبة المرافق وقسم واجبة العرب والمؤسسات التنفيذية والإدارات المعنية بحى العرب بتنفيذ قرارت إزالة وغلق المحلات المخالفة والمطاعم والتى تدار بدون ترخيص.

المصدر : مصر ناين