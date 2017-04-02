كشف تقرير حديث عن تزايد المخاطر الناجمة عن الطائرات بدون طيار، إذ شهد مطار هيثرو بلندن ثلاثة حوادث منفصلة لطائرات بدون طيار السنة الماضى، فى غضون ثلاثة أسابيع من أكتوبر إلى نوفمبر 2016.

ووفقا للموقع الأمريكى Engadget فقد صنفت اثنان من هذه الحوادث بالخطيرة، إذ شوف الطيارون بالحادث الأول طائرة بدون طيار تحلق تحت الجناح الأيمن لطائرتهم على بعد 10 آلاف قدم فى الهواء أثناء استعدادهم للهبوط فى المطار، أعلى نحو9,600 قدم من الارتفاع القانونى للطائرات بدون طيار فى المملكة المتحدة.

وفى الحادث الثانى شوف طيار ينطلق من مطار هيثرو طائرة بدون طيار على بعد حوالى 150 قدما من جناح طائرته، واستطاع بنجاح تجنب الاصطدام بها، أما الحادثة الثالثة فهى أقل خطورة من الثانية، لكنها كانت الطائرة بدون طيار على بعد 200 قدم من الطائرات.

وبوجه سنة، يقول التقرير إن هناك 70 حادثة بين الطائرات العادية والطائرات بدون طيار فى سنة 2016 مقارنة بـ29 حادثة وقعت فى سنة 2015.

المصدر : مصر ناين