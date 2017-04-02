يواجه اليوم الأحد فريق كرة اليد بنادى الشمس، نظيره الحوار فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة بالدور الثانى من دورى المحترفين والتى أقيمت أول أمس الجمعة.

توقف دورى محترفى كرة اليد عقب الجولة العاشرة

يتوقف دورى محترفى كرة اليد الفترة المقبلة، لخوض الأهلى والزمالك مباراة السوبر الأفريقى المقرر لها يوم 12 أبريل المقبل بالمغرب.

استئناف دورى محترفى كرة اليد يوم 28 أبريل

وسيتم استئناف مسابقة دورى محترفى كرة اليد بالجولة الحادية عشر يوم 28 أبريل المقبل، بمواجهات بين كل من أصحاب الجياد مع سموحة والزمالك مع هليوبوليس والزهور مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الأهلى والأولمبى مع الحوار وطلائع الجيش مع الجزيرة والشمس مع الطيران.

أما على صعيد منافسات دور قبل نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال المقرر له يوم 11 مايو المقبل، فيتنافس كل من الأهلى مع هليوبوليس، وسموحة مع سبورتنج، على أن يقام النهائى فى اليوم التالى.

وكان قد شهد دور ربع النهائى فى كأس مصر لكرة اليد للرجال الذى أقيم الثلاثاء الماضى، خروج الزمالك بعد الخسارة من سبورتنج بنتيجة 23 / 19 فى لقاء شهد اعتراضًا على التحكيم.





المصدر : مصر ناين