كشف اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بمكتبه بديوان سنة المحافظة، سبل التعاون المشترك مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، بحضور مشبه ى البنك والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وأعداد من القيادات التنفيذية.

اصدر محافظ كفرالشيخ، إنه كشف أعداد من الآليات والسياسات المالية للبنك وسعر الفائدة وفترات السداد لتمويل المشروعات الصناعية، مؤكداً أن الاجتماع تناول تمويل المشروعات الصغيرة والمتفى منتصف ة ومتناهية الصغر بنسبة فائدة بسيطة ٥٪، بالاضافة الى تمويل شباب المستثمرين من أبناء المحافظة، وتقديم دراسات جدوى المشروعات، والتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل المشروعات المتوقفة.

المصدر : مصر ناين