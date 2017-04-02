أكد الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات كلية طنطا أن مستشفى طوارئ كلية طنطا والمستشفى التعليمى العالمى استقبت 17 مصابا منهم 14 واجبيا و3 مدنيين فى حادث تفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الواجبة.

وأضاف “عبد الرؤوف” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن أحد المصابين استشهد متأثرا بإصابته بشظية اخترقت المخ واحدثت قام بفتحة دخول وخروج وتوقف القلب مرتين وتم عمل الإسعافات اللازم إلا أنه استشهد متأثرا بإصابته.

وأشار إلى أن هناك 5 حالات خطرة منها حالة مصابة بشظية استقرت بالمنطقة الحيوية بالمخ والحالة الثانية بشظية مستقرة بالمخ بالقرب من المناطق الحيوية، وتم تشكيل فريق جراحى من اساتذة قسم جراحة المخ والأعصاب وتم استخراج الشظايا وتم وضعهم بالعناية المركزة بالمستشفى التعليمى العالمى احدهما فى حالة وعى تام والثانى تم وضعه على مؤسسات التنفس الصناعى وحالة خطيرة، ومصاب أخر بشظية أصابت الكبد وأحدثت جروح شديدة به وتم استخراج الشظية وتم استخراج شظية أخرى بين الكبد والحجاب الحاجز وتم استخراجها وتركيب انبوبة صدرية والحالة مستقرة بالعناية المركزة.

وأضاف عميد كلية الطب أن هناك حالة أخرى لمصاب بنزيف بالبطن وتم عمل استكشاف للبطن وتركيب أنابيب صدرية بعد حدوث استرواح على الرئة وحالته مستقرة، وحالة أخرى لمصاب بشظية أصابت عظمة الحوض أثرت على العصب المغذى للقدم وتم استئصال الشظية وعلاج العصب ووضعه بالعناية المركزة، مشيرا أن هناك حالتين أحدهما بقسم المخ والأعصاب والثانية فى قسم العظام ويتم استخراج شظية لها من القدم بقسم العمليات وحالة أخيرة مصاب بحروق بقسم الحروق بالمستشفى، ليصبح أعداد المصابين بالمستشفى 10حالات داخل المستشفى بعد خروج 7مصابين بعد استقرار حالتهم.

ووجه الشكر لأطباء كلية طنطا لقيامهم بدورهم الوطنى فى مستشفى كلية طنطا التعليمى العالمى، وأضاف”عبد الرؤوف” أن الشظايا التى تم استخراجها قطع حديدية من الحديد الصلب وحجمها 3×4سم على خلاف حجم الطلقات العادية، وتم استخراجها بمؤسسات حديثة.

المصدر : مصر ناين