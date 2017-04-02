تنعقد محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد إبراهيم عوض وعضوية المستشارين سامى بريك وطارق خيرى موسى وأشرف جمال فؤاد وأمانة سر هيثم علوانى اليوم الأحد، لسماع مرافعات دفاع 11 متهما من أسرة واحدة فى القضية رقم 13128لسنة 2016 والمقيدة كلى 2852 غرب طنطا قتل وشروع فى قتل ومقاومة سلطات فى أحداث الشغب التى شهدتها قرية كفر سالم النحال بمركز السنطة فى شهر رمضان الماضى ل معاكسة فتاة والتى أسفرت عن مصرع شاب وإصابة آخرين، والمتهمون هم شعبان موسى على أحمد ، أحمد موسى على أحمد ، صلاح موسى على أحمد، حمدين موسى على أحمد، محمد موسى على أحمد، فارس موسى على أحمد، موسى على أحمد، الحسينى فهيم موسى على أحمد، الحسن فهيم موسى على أحمد، فهيم موسى على أحمد، أشرف قام بفتحى السيد أبو الفتوح.

ترجع الواقعة لشهر يوليو الماضى بتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير تأمين الغربية آنذاك إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة – أنذاك بنشوب مشاجرة بقرية كفر سالم النحال أسفرت عن مصرع شاب وإصابة 5 آخرين انتقلت المؤسسات التأمينية وعلى رأسهم مدير تأمين الغربية فى محاولة لاحتواء الموقف بعد تطور الأمر لمشاجرة دامية بين عائلة القتيل والمتهمين وتم السيطرة على الموقف وضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

المصدر : مصر ناين