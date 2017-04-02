أكد وزير المالية الفرنسى ميشيل سابان أن بلاده ليست عائقا أمام المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبى و تجمع “ميركوسور” (السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية) ، معربا عن أملة أن تتجاوز الصعاب و تحرز تقدما.

جاء ذلك فى تصريح صحفى ادلى به وزير المالية الفرنسى اليوم خلال زيارته للبرازيل فى إطار جولته لأمريكا الجنوبية لمدة ثلاثة أيام و التى أختتمها السبت و شملت أيضا الأرجنتين .

و اصدر سابان:” اعلم أن هنا، ياصدر دائما أن فرنسا من البلدان التى تعرقل السير الجيد لهذه المفاوضات نظرا لأهمية القطاع الزراعى و لكن البرازيل والأرجنتين تعودتا أن تكونا أيضا منغلقتين على نفسيهما بما فى ذلك فى المجال الصناعي..”.

و أشار سابان إلى انه فى الوقت الذى تتبنى فيه الولايات المتحدة سلوكا انعزاليا فمن مصلحة باقى بلدان العالم إبداء انفتاحها، معتبرا أن ذلك أفضل رد على الإدارة الأمريكية الحالية.

و يشار إلى انه فى الأرجنتين، اعلن ميشيل سابان عن إعادة افتتاح مكتب محلى من قبل الوكالة الفرنسية للإنماء لتمويل مشروعات فى مجالات النقل و البيئة.

أما فى برازيليا، وقع سابان امس اتفاق لتعزير التعاون بين البلدين فى مجال البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين السنة و الخاص.

و يشار إلى أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى و “ميركوسور” (البرازيل-الارجنتيت- الأوروجواى و باراجواي) استؤنفت الأسبوع الماضى فى بوينس أيريس.

المصدر : مصر ناين