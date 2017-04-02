تختتم اليوم الأحد منافسات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية التى تستضيفها مصر على ملاعب نادى 6 أكتوبر والمؤهلة إلى بطولة العالم 2017 بالصين.

ومن المقرر أن يقام دور نصف النهائى فى الفترة الصباحية، حيث يلتقى منتخب رجال الفراعنة نظيره موزنبيق، بينما تواجه السيدات منتخب الكونغو الديمقراطية.

كان منتخبا الرجال والسيدات قد حسما التأهل إلى بطولة العالم بعد احتلال المركز الأول فى مجموعتهما الأولى أمس السبت، حيث فازت السيدات على الكونغو الديمقراطية، والرجال على نيجيريا.





المصدر : مصر ناين