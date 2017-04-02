تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

اختصمت الدعوى رقم 19973 لسنة 71 ق المشبه القانونى لنقابة الصيادلة، واصدر ت عريضتها إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقت فى اجتماعها الطارئ فى 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017 اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائى بتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.

وأضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية، وفى حال عدم التطبيق يحول الصيدلى للتأديب، ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه.

وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمشوفة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة فى كل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم 499 وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض الموقتة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلى.

المصدر : مصر ناين