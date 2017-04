تستقبل دور العرض السينمائى فى مصر البعض الخامس من سلسلة ” Pirates of the Caribbean” بطولة النجم العالمى جونى ديب، وذلك يوم 23 مايو المقبل حسبما ذكر موقع imdb .

ويشارك إلى جانب جونى ديب فى بطولة البعض الخامس الذى يحمل اسم ” Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ” كل من كايا سكوديلاريو وخافيير بارديم وأورلاندو بلوم و جيفري راش وستيفن جراهام وديفيد ينهام وبرينتون ثويتس وبن أوتول وجيسيكا جرين وكيفن ماكنالي وبول مكارتني ومن تأليف جيف ناثانسون وآخرين ومن إخراج اسبن ساندبرج وJoachim Rønning.

سلسلة أفلام “Pirates of the Caribbean” حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم وتضم 4 أفلام منها فيلم “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ” سنة 2003 وفيلم ” Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest” سنة 2006 وفيلم ” Pirates of the Caribbean: At World's End” سنة 2007 وفيلم ” Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides ” سنة 2011.





المصدر : مصر ناين