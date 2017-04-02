إذا أردت رؤية بعض صور السيلفى الموجودة على إنستجرام موضوعة جنبا إلى جنب مع بعض أعمال “فان جوخ” فربما يكون معرض “ساتشى” فى لندن هو السبيل جراء ذلك ، حيث انطلق أمس معرض صور يسمى “من السيلفى للتعبير عن الذات”، والذى يقارن بين شكل صور السيلفى عبر التاريخ، فيما تضم قائمة الأسماء الموجودة على العرض كلا من ريمبراندت، فان جوخ، وكارداشيان.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فسيكون الزوار قادرين على عمل “like” للأعمال الفنية القديمة من خلال شاشات رقيمة بنفس الطريقة التى يتفاعلون بها عندما تعجبهم صورة على شبكات التواصل الاجتماعى، فيما ينتظر أن يختتم المعرض فعالياته ببيان شبه سياسى حول مخاطر الخصوصية المتعلقة بصور السيلفى.

فيما يقول “Rafael Lozano-Hammer” والذى يعد أحد الفنانين وراء هذا البعض من المعرض: “صور السيلفى ليست خيارا، إنها شىء يقام بفتح هويتنا للخير أحيانا وللسوءا فى الغالب، ويقوم بتشكيل مجتمع السيطرة”، ومن المنتظر أن يستمر هذا المعرض الى أن نهاية شهر مايو.

المصدر : مصر ناين