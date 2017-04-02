سيترأس وزير المال البريطانى فيليب هاموند، وفدا من رجال الأعمال يتوجه الاسبوع المقبل إلى الهند فى محاولة لتعزيز التجارة الدولية، فى وقت بدأت بريطانيا عملية مغادرة الاتحاد الاوروبى.

وينضمّ إلى هاموند فى المحادثات الرفيعة المستوى فى نيودلهى ومومباي، كلّ من وزير التجارة الدولية البريطانى مارك غارنييه وحاكم بنك إنكلترا مارك كارنى.

واصدر هاموند فى بيان “فى وقت نترك فيه الاتحاد الأوروبى ونشرع فى مرحلة جديدة ومثيرة من تاريخنا الاقتصادي، فإنّ تعزيز تجارتنا واستثماراتنا خارج حدود أوروبا وتعزيز علاقاتنا مع أكثر الاقتصادات حيوية فى العالم، هو أهم من أى وقت مضى“.

ووقّعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى رسالة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشكل محادثات الأسبوع المقبل بعض ا من الحوار الاقتصادى والمالى السنوى بين الهند والمملكة المتحدة، وسيضم وفد هاموند قادة فى مجال الخدمات المالية فى المملكة.

المصدر : مصر ناين