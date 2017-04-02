ناشد 5 من المعلمين ببورسعيد، الدكتور طارق شوقى – وزير التربية والتعليم، واللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد، اليوم السبت ، بضرورة التدخل ومعالجة الإهمال الذى تعرضوا له ومحاسبة المتسببين فى ذلك؛ حيث سقطت أسمائهم من كشوفات التعيين شبه ذويهم بالتعاقد .

وكان 5 من معلمى إحدى مدارس قريتى المناصرة والديبة بغرب المحافظة بوظيفة معلم مساعد تعاقدوا فى نوفمبر 2014، وتم تعينهم بمدرستى شهداء بورسعيد فى قرية المناصرة، ومدرسة الديبة الشوفتين لإدارة شمال التعليمية فى محافظة بورسعيد.

واصدر ت رانيا طه – إحدى المعلمات سالفات الذكر، أنهم قاموا بتسليم ملفات التسكين على وظيفة معلم مستوفاه شروط التعيين؛ وفوجئوا بصدور قرار التعيين لجميع زملائهم الذين تم تعاقدهم بنفس تاريخ تعاقدنا .

وأضافت لـ”اليوم السابع”، أنه بالإستفسار عن أسمائنا؛ أفاد مسؤل فرع الأكاديمية ببورسعيد “المسئول عن تسليم أوراقنا وتسجيلها بموقع الوزارة”، بأنه تم تسجيل ملفاتنا بتاريخ 27 مارس 2017، وبالتالى سقطت الأسماء من قرار التعيين؛ مشيره إلى أن الملفات كانت “مركونه” 4 أشهر دون التسجيل أسوة بباقى زملائنا فى الإدارات بالمحافظة .

وطالب المعلمون بالتحقق فى هذا الإهمال الذى أضاع حقنا، وسرعة الاستجابة فى رجوع الحق لنا، وتسكيننا ضمن قرار 117 بتاريخ 21 مارس 2017 بوظيفة معلم، وكانت أسماء المعلمين هم: رانيا طه حمود، نيفين نعمان أبو العز ، حنان قناوى عبد الموجود، السيد حسن عبد الله، محمد حسن حمود.

ومن جانبه اصدر حازم عبد المطلب – المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إنه قد وجه الدكتور نبوى باهى – وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص أوراق المعلمين فى إدارة شئون السنةلين .

وأكد “عبد المطلب”، أنه فور فحص الأوراق سيتم إرسالها إلى الأكاديمية لتسجيل أسمائهم وإلحاقهم بأسرع وقت ممكن .

المصدر : مصر ناين