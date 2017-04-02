أصيب مزارع فى مشاجرة بقرية قلندول الشوفة لمركز ملوى، ل الخلاف على رى الأراضى الزراعية.

تلقى مدير تأمين المنيا، اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من مأمور مركز واجبة ملوي، بتلقيه بلاغًا من المستشفى السنة، بوصول” سيد . إ”، 21 سنة، فلاح، ويقيم بقرية قلندول الشوفة للمركز، “مصاب اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجرحين قطعين بفروة الرأس” وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وبالانتاصدر وسؤال عمه سنةل زراعى، اتهم “محمد .ع”، 22 سنة، فلاح، ويقيم بنفس القرية بالتعدى على نجل شقيقه بعصا محدثًا إصابته، خلال مشاجرة وقعت بينهما ل الخلاف على رى أراضهم الزراعية.

تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى، “فرد خروطوش محلي الصنع” و4 طلقات، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، للخلاف على رى الأراضى، وحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع.

المصدر : مصر ناين