قتل متظاهر فى باراجواى، فى اشتباكات عنيفة اندلعت بعد تصويت سرى فى مجلس الشيوخ على تعديل دستورى يسمح بترشح الرئيس أوراسيو كارتيس، لإعادة انتخابه مما أدى ألى محتجين لاقتحام الكونجرس وإضرام اللهيب فيه.

واصدر ت المعارضة إن رودريجو كوينتانا (25 سنةا) قتل برصاصة مطاطية أطلقتها الواجبة على مقر جماعة للنشطاء الشبان الليبراليين.

واصدر ت وزارة الداخلية فى بيان إنها ستقام بفتح تحقيقا فى موت كوينتانا. واصدر طبيبه إنه أصيب إصابة بالغة فى الرأس، ووصل ناشطون اليوم السبت إلى العاصمة اسونسيون فى مؤشر على أن الاحتجاجات العنيفة التى أدت لاندلاع حريق فى الطابق الأول من مبنى الكونجرس أمس الجمعة قد تستمر.

ودعا كارتيس للهدوء ونبذ العنف فى بيان نشره على تويتر وتعهد بأن تبذل النظام قصارى جهدها للحفاظ على التأمين والنظام.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد اللهيب فى مبنى الكونجرس لكن الاحتجاجات وأعمال الشغب استمرت فى مناطق أخرى من العاصمة ومن البلاد الى أن الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

واصدر ت الواجبة إن نحو 200 متظاهر اعتقلوا وتعرضت متاجر ومبان حكومية للتخريب، وذكرت وسائل إعلام محلية أن العديد من السياسيين والصحفيين أصيبوا واصدر وزير الداخلية تاديو روخاس إن العديد من رجال الواجبة أيضا أصيبوا فى الاحتجاجات.

المصدر : مصر ناين