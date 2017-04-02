أصيب فنيان بهندسة كهرباء أخميم بحروق بنسب تتراوح مابين 15% إلى 25% بالوجه واليدين والرقبة على إثر قيامهم بإجراء صيانة لمحول كهرباء بناحية قرية الفيما دائرة مركز أخميم كما نتج عن ذلك أيضا نشوب حريق بالمحول.

وكان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا اللواء أحمد عبدالعظيم قائد فرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بمحول كهرباء بدائرة مركز أخميم ووجود مصابين. وبالانتاصدر والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان مفتش مباحث الشرق أنه أثناء قيام أحمد السيد عبد المجيد 32 سنة، جمال رضوان محمد 55 سنة فنيان كهرباء بهندسة كهرباء أخميم ويقيمان بندر أخميم 00 بإجراء صيانة بأحد المحولات بذات الناحية وتغيير بعض الكابلات حدث حريق به مما نتج عنه إصابتهما ” بحروق بالوجه واليدين والرقبة بنسبة 15% للأول وبنسبة 25 % للثانى ” وتم نقلهما لمستشفى سوهاج السنة، بسؤالهما أيدا ما جاء بالفحص 00 ونفيا الشبهة الجنائية، نجم عن ذلك حدوث بعض التلفيات بالمحول 00 وكذا انقطاع التيار الكهربائى عن القرية، أخطرت هندسة كهرباء أخميم لاتخاذ اللازم لسرعة رجوع التيار، كلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى فى الواقعة بالتنسيق وقسم واجبة الوزارة بسوهاج، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1659 إدارى المركز لسنة 2017 وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين