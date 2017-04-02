الرئيس السودانى الحوار الوطنى نموذج لحل القضايا فى الدول الإفريقية
أكد الرئيس السودانى عمر البشير، السبت، أن الحوار الوطنى نموذج يمكن استخدامه لحل القضايا فى دول إفريقيا التى تعانى من إشكالات فى مكوناتها الداخلية .. قائلا : “إن الحوار هو أحد إبداعات وإشراقات الشعب السودانى“.
وأشار البشير ، فى كلمته خلال مؤتمر القطاع النسوى الرابع لحزب المؤتمر الوطنى بالخرطوم بحضور قيادات نسائية من الأحزاب السياسية ودول تشاد وأوغندا وقطر وإثيوبيا وتونس وأعداد من الوزراء ، إلى أن المجتمع الدولى أكد أن الحوار الوطنى حوار جاد خاصة بعد التوقيع على مخرجاته والوثيقة الوطنية.
وأشاد بإنجازات ودور المرأة فى كل مؤسسات الدولة والمواقع القيادية ، مشيرا إلى أن تقييم الأداء فى الجهاز التنفيذى جاء متميزا ودون أى ملاحظات تذكر ، متعهدا بتمكين المرأة فى المجال الاقتصادى عبر مصرف الادخار والتمويل الأصغر والجمعيات.
المصدر : مصر ناين
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