أكد الرئيس السودانى عمر البشير، السبت، أن الحوار الوطنى نموذج يمكن استخدامه لحل القضايا فى دول إفريقيا التى تعانى من إشكالات فى مكوناتها الداخلية .. قائلا : “إن الحوار هو أحد إبداعات وإشراقات الشعب السودانى“.

وأشار البشير ، فى كلمته خلال مؤتمر القطاع النسوى الرابع لحزب المؤتمر الوطنى بالخرطوم بحضور قيادات نسائية من الأحزاب السياسية ودول تشاد وأوغندا وقطر وإثيوبيا وتونس وأعداد من الوزراء ، إلى أن المجتمع الدولى أكد أن الحوار الوطنى حوار جاد خاصة بعد التوقيع على مخرجاته والوثيقة الوطنية.

وأشاد بإنجازات ودور المرأة فى كل مؤسسات الدولة والمواقع القيادية ، مشيرا إلى أن تقييم الأداء فى الجهاز التنفيذى جاء متميزا ودون أى ملاحظات تذكر ، متعهدا بتمكين المرأة فى المجال الاقتصادى عبر مصرف الادخار والتمويل الأصغر والجمعيات.

المصدر : مصر ناين