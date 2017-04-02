تواصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتى أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادى الأهلى، وتطالب بوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادى الأهلى برئاسة محمود طاهر.

وطالبت الدعوى رقم 29049 لسنة 71 ق، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 76 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 8 فبراير الماضى، بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارىة بالمصروفات.

المصدر : مصر ناين