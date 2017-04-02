تفوقت شركة بلاك بيرى على توقعات وول ستريت بعد الإعلان عن تقرير أرباحها الأخير، فالشركة الكندية الشهيرة فى خضم الانتاصدر من شركة للمؤسسات إلى أخرى متخصصة بالبرمجيات، لكنها استطاعت خلال الربع المالى الرابع الذى انتهى فى 28 فبراير، زيادة صافى أرباحها بنسبة 12.2٪ لتصل إلى 193 مليون دولار.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى فأعطت بلاك بيرى حق تصميم وإنتاج وتسويق وبيع هواتف بلاك بيرى إلى شركات شبه تكل الصينية، بينما ستتخصص الشركة فى توفير السوفت وير للمؤسسات المتصلة بالإنترنت، كما تبيع البرمجيات الصناعية إلى الشركات المصنعة، وتساعد الشركات عن طريق توفير أدوات إدارة المؤسسات الناصدر ة شبه بلاك بيرى UEM والمعروف سابقا باسم BES12. واصدر ت الشركة كان لديها 3500 طلب من المؤسسات خلال الربع ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، تعرضت بلاك بيرى لخسارة صافية قدرها 47 مليون دولار، أى ما يعادل 10 سنتا للسهم، وتشبه هذه الأرقام تحسنا عن صافى خسارة الربع الرابع من السنة الماضى بمقدار 45 سنتا للسهم الواحد أو 238 مليون دولار.

واصدر الرئيس التنفيذى لشركة بلاك بيرى “جون تشن” إن الشركة ستخلص من التدفق النقدى الإيجابى خلال السنة المالية الحالية التى تنتهى فى فبراير 2018، واصدر أيضا إن الشركة سوف ستحقق أرباحا طائلة فى السنة المالية الحالية.

المصدر : مصر ناين